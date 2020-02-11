Правоохранители обыскали две таможни. Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований провело обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что таможенники в течение 2017−2019 годов способствовали ввозу на таможенную территорию Украины из Европейского Союза более 50 транспортных средств и запасных частей к ним. Автомобили и комплектующие ввозились по заниженным таможенным платежам. Таким образом злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму более 1 млн грн.

В бюро подчеркнули, что виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, отдельные украинские любители элитных иномарок не хотят платить за растаможку приобретенных за рубежом автомобилей. Такие лица используют серые схемы и инвалидов для легализации дорогих машин.