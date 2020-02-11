Правоохоронці обшукали дві митниці. Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань провело обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці Держмитслужби.

Слідчі дії відбувалися у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Про це 11 лютого повідомила прес-служба ДБР.

Правоохоронці встановили, що митники впродовж 2017−2019 років сприяли ввезенню на митну територію України із Європейського Союзу понад 50 транспортних засобів та запасних частин до них. Автівки та комплектуючі ввозилися за заниженими митними платежами. Таким чином зловмисники завдали державі збитків на суму понад 1 млн грн.

У бюро наголосили, що винуватцям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, окремі українські любителі елітних іномарок не бажають платити за розмитнення придбаних за кордоном автомобілів. Такі особи використовують сірі схеми та інвалідів для легалізації дорогих машин.