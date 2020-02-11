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Китова акула. Фото: Sport Diver

Дайвери врятували від загибелі найбільшу акулу в світі (ВІДЕО)

11 лют 2020, 20:33
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Дайвери Сімоне Мусумечі і Антоніо Ді Франка поблизу одного з мальдівських островів помітили велику китову акулу довжиною близько чотирьох метрів, яка потрапила в скрутну ситуацію. Тіло риби між головою і грудними плавниками було стиснуте товстою мотузкою.

Було помітно, що мотузка спричиняє рибі муки і дайвери вирішили допомогти цьому величезному морському жителю. Аквалангісти наздогнали рибу, вхопилися за мотузку і стали розрізати її ножами, пише Daily Mail.

Поки дайвери намагалися розрізати мотузку, риба продовжувала рух і занурилася на глибину 14 м. Але дайвери не припиняли рятувальну операцію, і через 10 хвилин риба була звільнена.

Врятована акула попливла, але незабаром повернулася і впритул наблизилася до дайверів. Аквалангісти впевнені, що таким жестом риба подякувала їм за свій порятунок.

Китова акула харчується переважно планктоном і не становить небезпеки для людини. Китова акула може досягати в довжину понад 12 м, а деякі особини можуть виростати до 20 м. Даний вид акул вважається найбільшою рибою, яка мешкає у світовому океані.


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