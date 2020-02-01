Знайдено голову акули, яка жила понад 300 млн років тому, фото: Pexels

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Ракурс

Голова акули, яка жила 330 млн років тому, знайдена на території США.

Палеонтологи у Національному парку «Мамонтова печера» виявили останки 15−20 різних видів. В Instagram опубліковано відповідні фото.

Вчені зафіксували голову величезного білого монстра, що стирчить із стіни. Розмір морського хижака — близько 4,8−6 м.

Фахівець Джон-Пол Ходнетт зазначив, що це останки акули пізнього міссісіпського періоду. Тоді, як вважають вчені, більша частина Північної Америки була покрита океаном.

Варто знайти відсутню частину головоломки для дуже великої картини, — заявив експерт.

Він додав, що спочатку розгледів безліч акулячих зубів і хрящ. У печері палеонтолог зафіксував частину голови.

На його думку, тварина була частиною виду Saivodus striatus. Вона завбільшки з сучасну велику білу акулу — довжиною до 6 м.

Раніше у США знайшли зуб акули, яка вимерла 3 млн років тому. Зуб акули виявила школярка Евері Фос.