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Ракурс
Найдена голова акулы, которая жила более 300 млн лет назад, фото: Pexels

Найдена голова акулы, жившей более 300 млн лет назад (ФОТО)

1 фев 2020, 11:25
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Голова акулы, жившей 330 млн лет назад, найдена на территории США.

Палеонтологи провели в Национальном парке «Мамонтова пещера» обнаружили останки 15−20 различных видов. В Instagram опубликованы соответствующие фото.

Специалисты зафиксировали голову огромного белого монстра. Она торчала из стены. Размер морского хищника — около 4,8−6 м.

Специалист Джон Пол Ходнетт отметил, что это останки акулы позднего миссисипской периода. Тогда, как считают ученые, большая часть Северной Америки была покрыта океаном.

Стоит найти недостающую часть головоломки для очень большой картины, — заявил эксперт.

Он добавил, что сначала разглядел множество акульих зубов и хрящ. В пещере палеонтолог зафиксировал часть головы.

Найдена голова акулы, которая жила более 300 млн лет назад, фото: Mammoth Cave National Park

Найдена голова акулы, которая жила более 300 млн лет назад, фото: Mammoth Cave National Park

Найдена голова акулы, которая жила более 300 млн лет назад, фото: Mammoth Cave National Park

Найдена голова акулы, которая жила более 300 млн лет назад, фото: Mammoth Cave National Park

По его мнению, животное было частью вида Saivodus striatus. Она величиной с современную большую белую акулу — длиной до 6 м.

Ранее в США нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад. Зуб акулы обнаружила школьница Эвери Фос.

Источник: Ракурс


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