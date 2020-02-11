Китовая акула. Фото: Sport Diver

https://racurs.ua/n133545-dayvery-spasli-ot-gibeli-samuu-bolshuu-akulu-v-mire-video.html

Ракурс

Дайверы Симоне Мусумечи и Антонио Ди Франка вблизи одного из мальдивских островов заметили большую китовую акулу длиной около четырех метров, которая попала в затруднительную ситуацию. Тело рыбы между головой и грудными плавниками было сжато толстой веревкой.

Было заметно, что веревка доставляет рыбе мучения и дайверы решили помочь этому огромному и безобидному морскому жителю. Аквалангисты догнали рыбу, ухватились за веревку и стали разрезать ее перочинными ножами, пишет Daily Mail.

Пока дайверы пытались разрезать веревку, рыба продолжала движение и погрузилась на глубину 14 м. Но дайверы не прекращали спасательную операцию, и через 10 минут рыба была освобождена.

Спасенная акула уплыла, но вскоре вернулась и вплотную приблизилась к дайверам. Аквалангисты уверены, что таким жестом рыба поблагодарила их за свое спасение.

Китовая акула питается преимущественно планктоном и не представляет опасности для человека. Китовая акула может достигать в длину более 12 м, а некоторые особи могут вырастать до 20 м. Данный вид акул считается самой большой рыбой, которая обитает в мировом океане.