Война на Донбассе вошла в топ-10 конфликтов. Фото: Рубрика

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Военный конфликт на Донбассе вновь попал в топ-10 главных конфликтов по всему миру.

Мюнхенский отчет включает рейтинг 10 конфликтов в мире, за которыми необходимо наблюдать в текущем году. В 2019 году Украина занимала в нем девятое место с легендой о том, что «конфликт на Донбассе продолжает тлеть, и шансы на завершение не заметны». В 2020 году конфликт на Донбассе оказался на последней позиции. Об этом 11 февраля сообщает «Европейская правда», ссылаясь на обнародованный отчет.

Хотя российская агрессия против Украины привлекает к себе меньше внимания, чем раньше, общая оценка путинизма на Западе не изменилась. «Россия остается наиболее актуальным вызовом для Запада», — говорится в документе. Причем большинство государств Запада признают российскую проблему, — пишет издание.

Первым в топ-10 конфликтов значится Афганистан. Далее идет Йемен и Эфиопия, Буркина-Фасо, Ливия, ситуация между США, Израилем, Ираном в районе Персидского залива, отношения между США и Северной Кореей, ситуация в Кашмире и Венесуэле.

В целом в отчете слова «Украина» или «украинский» встречаются лишь 8 раз (не учитывая раздел с перечнем использованной литературы). Издание утверждает, что с начала оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе внимание к Украине не было таким низким, как сейчас. В 2018 году Украину в отчете упоминали 12 раз, а в 2019 — 35 раз.

Как известно, Мюнхенская конференция по безопасности начнется 14 февраля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в Париже во время нормандского саммита увидел в глазах президента РФ Владимира Путина желание прекратить военную агрессию России на украинском Донбассе.