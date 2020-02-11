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Догхантер Святогор. Фото: insider.ua

Дело догхантера Святогора: убийца собак работает адвокатом и заявляет, что не призывал к жестокости против животных (ДОКУМЕНТ, ФОТО)

11 фев 2020, 19:34
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Шевченковский районный суд Киева 11 февраля продолжил исследовать видеозаписи в деле по обвинению догхантера Святогора.

На сегодняшнем судебном заседании просмотрели видеозапись эфира ток-шоу одного из телеканалов, в котором обвиняемый Святогор объяснил, почему убивал собак. Об этом сообщило издание Insider.

Отмечается, что потерпевшая Алина Костенко заявила, что Святогор пропагандирует жестокость в отношении животных, поскольку в государстве действует специализированная программа по поведению в отношении бездомных животных, которая предусматривает вакцинацию и стерилизацию, но отнюдь не убийство.

Заседание суда оборвалось, поскольку в помещении пропал свет. Слушание отложили на 3 марта.

По информации издания, сейчас Святогор работает адвокатом, осуществляющим защиту лиц в частности в том же суде, в котором проходит в статусе обвиняемого. В расписании Шевченковского суда указано, что на 11 февраля на 11.00 было назначено слушание с участием Святогора, как адвоката.

Догхантер Святогор. Фото: insider.ua

Догхантер Святогор. Фото: insider.ua

Напомним, убийцу собак Святогора судят за изготовление и распространение видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость. Его задержала полиция летом 2018 года, но впоследствии отпустила под домашний арест. Мужчина заявляет, что уничтожал собак, но в соответствии с законом «Об охотничьем хозяйстве и охоте».

В феврале 2019 года живодера жестоко избили в Шевченковском районе Киева — неизвестные сбили его с ног и нанесли немало ударов по голове и телу.


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