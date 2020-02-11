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Догхантер Святогор. Фото: insider.ua

Справа догхантера Святогора: вбивця собак працює адвокатом і заявляє, що не закликав до жорстокості проти тварин (ДОКУМЕНТ, ФОТО)

11 лют 2020, 19:34
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Шевченківський районний суд Києва 11 лютого продовжив досліджувати відеозаписи у справі за звинуваченням догхантера Святогора.

На сьогоднішньому судовому засіданні переглянули відеозапис ефіру ток-шоу одного з телеканалів, в якому обвинувачений Святогор пояснив, чому вбивав собак. Про це повідомило видання Insider.

Зазначається, що потерпіла Аліна Костенко заявила, що Святогор пропагує жорстокість стосовно тварин, оскільки в державі діє спеціалізована програма щодо поведінки відносно безпритульних тварин, яка передбачає вакцинацію та стерилізацію, але аж ніяк не вбивство.

Засідання суду обірвалося, оскільки в приміщенні зникло світло. Слухання відклали на 3 березня.

За інформацією видання, нині Святогор працює адвокатом, здійснює захист осіб зокрема у тому ж суді, в якому проходить у статусі обвинуваченого. У розкладі Шевченківського суду вказано, що на 11 лютого на 11.00 було призначено слухання за участі Святогора, як адвоката.

Догхантер Святогор. Фото: insider.ua

Догхантер Святогор. Фото: insider.ua

Нагадаємо, вбивцю собак Святогора судять за виготовлення і розповсюдження відеокліпів, що пропагують насильство і жорстокість. Його затримала поліція влітку 2018 року, але згодом відпустила під домашній арешт. Чоловік заявляє, що знищував собак, але у відповідності із законом «Про мисливське господарство та полювання».

У лютому 2019 року живодера жорстоко побили у Шевченківському районі Києва — невідомі збили його з ніг та завдали чимало ударів по голові та тілу.


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