Догхантер Святогор. Фото: insider.ua

https://racurs.ua/ua/n133543-sprava-doghantera-svyatogora-vbyvcya-sobak-pracuie-advokatom-i-zayavlyaie-scho-ne-zaklykav.html

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Шевченківський районний суд Києва 11 лютого продовжив досліджувати відеозаписи у справі за звинуваченням догхантера Святогора.

На сьогоднішньому судовому засіданні переглянули відеозапис ефіру ток-шоу одного з телеканалів, в якому обвинувачений Святогор пояснив, чому вбивав собак. Про це повідомило видання Insider.

Зазначається, що потерпіла Аліна Костенко заявила, що Святогор пропагує жорстокість стосовно тварин, оскільки в державі діє спеціалізована програма щодо поведінки відносно безпритульних тварин, яка передбачає вакцинацію та стерилізацію, але аж ніяк не вбивство.

Засідання суду обірвалося, оскільки в приміщенні зникло світло. Слухання відклали на 3 березня.

За інформацією видання, нині Святогор працює адвокатом, здійснює захист осіб зокрема у тому ж суді, в якому проходить у статусі обвинуваченого. У розкладі Шевченківського суду вказано, що на 11 лютого на 11.00 було призначено слухання за участі Святогора, як адвоката.

Нагадаємо, вбивцю собак Святогора судять за виготовлення і розповсюдження відеокліпів, що пропагують насильство і жорстокість. Його затримала поліція влітку 2018 року, але згодом відпустила під домашній арешт. Чоловік заявляє, що знищував собак, але у відповідності із законом «Про мисливське господарство та полювання».

У лютому 2019 року живодера жорстоко побили у Шевченківському районі Києва — невідомі збили його з ніг та завдали чимало ударів по голові та тілу.