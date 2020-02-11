Зеленский считает, что Путин хочет закончить войну на Донбассе. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что глава России Владимир Путин «понял его» во время встречи в Париже, которая состоялась 9 декабря 2019 года в рамках нормандского саммита.

Украинский лидер отметил, что увидел в глазах Путина желание прекратить военную агрессию России на украинском Донбассе. Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что, когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, вряд ли в будущем Москва прекратит попытки воплотить в жизнь свои «глобальные идеи». Президент отмечает, что России из-за ее агрессии грозит распад. Зеленский уверен, что агрессия против Украины для РФ может закончиться внутренним жестким конфликтом.

Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить, — подчеркнул он.

Напомним, президент Зеленский отмечал, что его отношения с российским президентом находятся на начальном этапе. По словам главы государства, результатами переговоров с Путиным стало возвращение украинских пленных, кораблей ВМС Украины. Также удалось договориться в рамках нормандского формата по ряду вопросов относительно Донбасса.