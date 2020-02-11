Кибернасилие: в ЕСПЧ рассмотрели первое дело, фото — Techtoday

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Ракурс

Европейский суд по правам человека 11 февраля рассмотрел первое в своей истории дело о кибернасилии. Речь идет об иске, который подала гражданка Румынии Джина-Аврелия Бутуруга.

Это первое дело о кибернасилии как форме насилия над женщинами, — сообщила в Фейсбук Анна Юдковская, судья ЕСПЧ от Украины.

Заявительница жаловалась на насильственное поведение своего бывшего мужа, но в Румынии уголовное производство прекратили. Женщина требовала, чтобы правоохранители осмотрели семейный компьютер, утверждая, что бывший муж противоправно смотрел ее электронные страницы, включая акаунт в Facebook, делал копии разговоров, частных документов и фотографий.

Местная Фемида решила, что оспариваемые действия бывшего мужа не являются составной насилия. Судьи решили, что его поведение было недостаточно серьезным, чтобы быть квалифицированным как правонарушение. Кроме того, власти не рассматривали дело с точки зрения проявления домашнего насилия.

ЕСПЧ напомнил, что домашнее насилие не является исключительно физическим, а включает и психологическое насилие или травлю. Кибернасилие может принимать форму вторжения в компьютер жертвы, а также доступа и манипулирования данными и изображениями, включая личные данные.

В контексте домашнего насилия киберслежку часто ведут интимные партнеры. ЕСПЧ согласился с аргументом заявителя, что такие действия, как мониторинг, доступ или сохранение корреспонденции супругов без права на это должны быть учтены, когда национальные органы расследуют факты домашнего насилия, — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Суд обратил внимание, что государство должно в таких делах защищать права и свободы, определенные в ст. 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Запрещение пыток» и «Право на уважение частной и семейной жизни»).

Ранее «Ракурс» рассказывал о том, что суд Европейского Союза (CJEU) принял два важных решения относительно «права на забвение» (права человека требовать при определенных условиях удаления его личных данных из общего доступа в поисковых системах) и обработки запросов на удаление ссылок в поисковой системе Google.