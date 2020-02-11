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Зеленський вважає, що Путін хоче закінчити війну на Донбасі. Фото: president.gov.ua

Зеленський: Путін розуміє, що варто припинити війну на Донбасі

11 лют 2020, 15:46
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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що глава Росії Володимир Путін «зрозумів його» під час зустрічі у Парижі, що відбулася 9 грудня 2019 року в рамках нормандського саміту.

Український лідер відзначив, що побачив у очах Путіна бажання припинити військову агресію Росії на українському Донбасі. Про це Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну, — наголосив Зеленський.

За словами президента України, навряд чи в майбутньому Москва припинить спроби втілити в життя свої «глобальні ідеї». Президент наголошує, що Росії через її агресію загрожує розпад. Зеленський впевнений, що агресія проти України для РФ може завершитися внутрішнім жорстким конфліктом.

Це мої думки, я не кажу, що я на 100% маю рацію, але мені здається, що саме це і може їх зупинити, — наголосив він.

Нагадаємо, президент Зеленський наголошував, що його стосунки з російським президентом перебувають на початковому етапі. За словами глави держави, результатами переговорів із Путіним стало повернення українських полонених, кораблів ВМС України. Також вдалося домовитися у рамках нормандського формату щодо низки питань щодо Донбасу.


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