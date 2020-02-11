Війна на Донбасі увійшла в топ-10 конфліктів. Фото: Рубрика

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Військовий конфлікт на Донбасі знову потрапив до топ-10 найголовніших конфліктів по всьому світу.

Мюнхенський звіт включає рейтинг 10 конфліктів у світі, за якими необхідно спостерігати у поточному році. У 2019 році Україна посідала у ньому дев’яте місце з описом про те, що «конфлікт на Донбасі продовжує тліти, і шансів на завершення не помітно». У 2020 році конфлікт на Донбасі опинився на останній позиції. Про це 11 лютого повідомляє «Європейська правда», посилаючись на оприлюднений звіт.

Хоча російська агресія проти України привертає до себе менше уваги, ніж раніше, загальна оцінка путінізму на Заході не змінилася. «Росія лишається найнагальнішим викликом для Заходу», — йдеться у документі. Причому більшість держав Заходу визнають російську проблему, — пише видання.

Першим у топ-10 конфліктів значиться Афганістан. Далі йде Ємен і Ефіопія, Буркіна-Фасо, Лівія, ситуація між США, Ізраїлем, Іраном в районі Перської затоки, відносини між США та Північною Кореєю, ситуація в Кашмірі та Венесуелі.

Загалом у звіті слова «Україна» чи «український» зустрічаються лише 8 разів (не враховуючи розділ із переліком використаної літератури). Видання стверджує, що з початку окупації Криму та агресії РФ на Донбасі увага до України не була такою низькою, як зараз. У 2018 році Україну в звіті згадували 12 разів, а в 2019 — 35 разів.

Як відомо, Мюнхенська конференція з безпеки розпочнеться 14 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що що під час зустрічі у Парижі під час нормандського саміту побачив у очах президента РФ Володимира Путіна бажання припинити військову агресію Росії на українському Донбасі.