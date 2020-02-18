В Киеве побит очередной температурный рекорд. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n133891-martovskaya-pogoda-sinoptiki-rasskazali-o-novom-temperaturnom-rekorde-v-kieve.html

Ракурс

Температура в Киеве продолжает радовать. Синоптики по результатам метеорологических наблюдений в столице зафиксировали новый рекорд.

Температурный рекорд был установлен 17 февраля. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этот день среднесуточная температура в Киеве составила +4,8°.

Это на 0,2° больше, чем предыдущий температурный рекорд. До этого самая теплая погода в этот день была зафиксирована в прошлом году. Синоптики отмечают, что такие температурные показатели соответствуют температуре конца марта.

Также в обсерватории сообщили, что 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдения. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°, что на 1,4° теплее, чем в 1950 году. Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8°, что на 0,1° теплее, чем в 1974 году.

Напомним, ранее за первые три дня февраля синоптики успели зафиксировать новые рекорды. 2 февраля столбики термометров в столице поднялись до +10,7° — это на 1,4° выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2002 году. Также был побит рекорд среднесуточной температуры, который составил +7,9°. Это на 1,6° больше предыдущего значения. Такая температура соответствует апрельской.