ГБР сообщил подозрение бывшим топ-менеджерам банка «Михайловский», фото: 112.ua

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Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364−1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), бывшим топ-менеджерам банка «Михайловский» — двум заместителям председателя правления и четырем членам кредитного комитета банка.

По мнению следствия, они своими действиями нанесли Фонду гарантирования вкладов физических лиц убытки на сумму 283 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, они безосновательно предоставили двум связанным с бывшими владельцами банка юридическим лицам кредиты, осознавая, что они не будут возвращены.

В случае доказательства вины им грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до шести лет.

Расследование действий бывшего руководства банка продолжается, проверяется возможная причастность других лиц.

Банк «Михайловский» был признан неплатежеспособным Нацбанком в мае 2016 года.

В дальнейшем Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил 2,5 млрд грн вкладчикам и пострадавшим от финансовых злоупотреблений лицам.

Напомним, в августе 2017 года апелляционный суд подтвердил законность решения НБУ о ликвидации банка «Михайловский».