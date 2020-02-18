Окупований Крим: політв’язень Семена повернувся із ув’язнення на підконтрольну Україні територію, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n133895-krymskyy-politv-yazen-semena-povernuvsya-iz-uv-yaznennya-na-pidkontrolnu-ukrayini-terytoriu-foto.html

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Політв’язень із Криму, журналіст Микола Семена 18 лютого вже перебуває на контрольованій урядом України території.

Таку інформацію оприлюднила у Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова. У вересні 2017 року Семену незаконно засудив окупаційний російський суд.

Він у безпеці та прямує до Києва, — написала Денісова та оприлюднила відповідне фото.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що окупаційна прокуратура відкрила кримінальну справу про екстремізм щодо журналіста видання «Крим. Реалії» за публікацію про блокаду півострова українськими активістами. Згодом російські силовики провели обшуки у двох журналістів і фотографа, які працюють в анексованому Криму. Пізніше Семену відпустили під підписку про невиїзд.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналістадо двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року так званий Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені і скоротив термін заборони публічної діяльності до двох років. А 28 січня цього року Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.