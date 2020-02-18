РНБО. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n133896-rnbo-rozrobyla-novu-strategiu-bezpeka-ludyny-bezpeka-krayiny.html

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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України під час сьогоднішнього засідання прийняла і запропонувала для затвердження президентом України проект нової стратегії нацбезпеки і оборони «Безпека людини — безпека країни».

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вперше у центрі подібного документа опинилася людина, її життя, здоров’я, гідність, недоторканність і безпека, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Данілов зазначив, що згідно зі стратегією, найвищим пріоритетом і головним завданням держави є встановлення миру як запоруки розвитку країни. Даний процес не повинен відбуватися за рахунок втрати територій та суверенітету країни.

Стратегія включає в себе три ключові принципи державної політики в питанні нацбезпеки:

стримування (розвиток оборони і безпеки для запобігання збройної агресії проти України);

стійкість (здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей);

взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами).

Головними пріоритетами національних інтересів є:

відстоювання незалежності і державного суверенітету;

відновлення територіальної цілісності України;

суспільний розвиток;

захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

європейська інтеграція та вступ до НАТО.

Данілов зазначив, що проект стратегії був схвалений Консультативною місією ЄС з реформування громадського сектору безпеки України.