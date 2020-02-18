Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инфицированного коронавирусом украинца выпишут из больницы. Фото: РИА Новости

Коронавирус на лайнере: инфицированного украинца вскоре выпишут из больницы — Пристайко

18 фев 2020, 07:53
999

Коронавирусом на лайнере Diamond Princess инфицированы уже более 540 пассажиров и членов экипажа. Двое инфицированных — украинцы.

Сейчас они находятся на лечении в больнице, их состояние удовлетворительное. Одного из инфицированных украинцев планируют вскоре выписать. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, украинцы лечатся в военном госпитале. Последний раз консульство связывалось с врачами 13 февраля. Тогда чиновникам сказали, что один гражданин чувствует себя нормально, а второго, по словам Пристайко, «скорее всего, вообще выпишут завтра».

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее МИД сообщил о состоянии здоровья инфицированных украинцев. По информации Посольства Украины в Японии на 14 февраля, новых случаев инфицирования коронавирусом среди граждан Украины не зафиксировано. Инфицированных украинцев госпитализировали в больницы Токио, где они проходят лечение. Состояние их здоровья удовлетворительное.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше