Инфицированного коронавирусом украинца выпишут из больницы. Фото: РИА Новости

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Коронавирусом на лайнере Diamond Princess инфицированы уже более 540 пассажиров и членов экипажа. Двое инфицированных — украинцы.

Сейчас они находятся на лечении в больнице, их состояние удовлетворительное. Одного из инфицированных украинцев планируют вскоре выписать. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, украинцы лечатся в военном госпитале. Последний раз консульство связывалось с врачами 13 февраля. Тогда чиновникам сказали, что один гражданин чувствует себя нормально, а второго, по словам Пристайко, «скорее всего, вообще выпишут завтра».

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее МИД сообщил о состоянии здоровья инфицированных украинцев. По информации Посольства Украины в Японии на 14 февраля, новых случаев инфицирования коронавирусом среди граждан Украины не зафиксировано. Инфицированных украинцев госпитализировали в больницы Токио, где они проходят лечение. Состояние их здоровья удовлетворительное.