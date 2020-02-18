Росія заборонила в’їзд громадянам КНР. Фото: slovoidilo.ua

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Російська Федерація забороняє громадянам Китайської Народної Республіки в’їжджати на територію Росії.

Сьогодні прем'єр-міністр Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким з 20 лютого буде тимчасово призупинено в’їзд громадян Китаю на територію РФ в приватних, навчальних і туристичних цілях, а також з метою здійснення трудової діяльності. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу Кабміну РФ.

В уряді наголосили, що рішення оперативного штабу щодо китайців були прийняті «у зв’язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в КНР і тривалим прибуттям на територію РФ громадян КНР».

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що не володіють даними про стійку локальну передачу китайського коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до людини поза межами Китаю, за виключенням ситуації на круїзному лайнері Diamond Princess. Поза КНР експерти ВООЗ зареєстрували лише 92 випадки передачі вірусу від людини до людини.