SpaceX у 2021 році доставлятиме на орбіту космічних туристів. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n133928-kosmichnyy-turyzm-spacex-planuie-z-2021-roku-dostavlyaty-na-orbitu-mandrivnykiv.html

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Американська аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX (Спейс Ікс) буде доставляти на орбіту космічних туристів на своєму новому кораблі Crew Dragon.

Вже є підписана угода з компанією космічного туризму Space Adventures. Документ передбачає, що до чотирьох туристів зможуть здійснювати польоти на орбіту тривалістю до п’яти діб. Перший політ може відбутися на початку 2021 року. Про це повідомляє Space.com.

Ця історична подія відкриє можливість здійснити політ у космос для всіх тих, хто мріє про це. Ми раді взаємодіяти з компанією Space Adventures в цьому проекті, — повідомив президент і головний директор з операцій SpaceX Гвінн Шотвелл.

Як відомо, Space Adventures має досвід в космічному туризмі. Впродовж 2001−2009 років на космічному кораблі «Союз» в космічну подорож відправили низку бізнесменів з США.

Нагадаємо, компанія SpaceX у січні провела тестування аварійної системи корабля Crew Dragon, який запустили разом з ракетою Falcon 9. Згодом ракету підірвали.