Минздрав приготовил четыре места для эвакуации украинцев из Уханя. Фото: uazmi

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Министерство здравоохранения подготовило четыре места для эвакуации украинцев из китайского города Ухань и провинции Хубэй.

Место, где разместят эвакуированных граждан, пока неизвестно. С этим вопросом определятся тогда, когда будет известно точное количество человек, которые сядут на самолет. В Минздраве призвали СМИ не распространять непроверенную информацию и не сеять панику. Об этом 18 февраля заявила глава министерства Зоряна Скалецкая во время брифинга в аэропорту «Борисполь».

Место является безопасным, как и для тех граждан, которые будут эвакуированными и размещенными в изоляции, так и для всех украинцев, которые есть в Украине сейчас. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике, — заверила чиновник.

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Напомним, самолет компании SkyUp вылетит в Китай 2.50 19 февраля. Прибытия борта с эвакуированными из Китая украинцами ожидается в аэропорту «Борисполь» в четверг, 20 февраля, в 8.00. На борт будут пускать только вполне здоровых лиц. Еще одна проверка ждет их в Киеве. Объект в Украине, где будут находиться прибывшие из Китая, будет охранять полиция и подразделения Нацгвардии.