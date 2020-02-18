В Минздраве «порадовали»: Мы не последние, Колумбия заберет своих из Китая еще позже. Фото: Канал 360

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Коронавирус, который свирепствует в Китае и распространился далеко за его пределы, пока обходит Украину стороной — к счастью, на территории нашего государства не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом SARS-Cov-2. Однако в эпицентре эпидемии — в китайском городе Ухань находятся наши сограждане, которых, спустя две недели обещаний, наконец-то будут эвакуировать.

Самолет Boeing 737−700 вылетит из Киева в ночь на 19 февраля, а именно в 2.50. Рейс через Алматы будет выполнять компания SkyUp (Скайап). Прибытие борта с эвакуированными из Китая украинцами ожидается в аэропорту «Борисполь» в четверг, 20 февраля, в 8.00 утра, сообщили сегодня на брифинге представители Министерства здравоохранения и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно озвученным сегодня данным, в Ухане находятся 84 украинца, из них лишь 49 согласились на эвакуацию.

Кроме того, самолет заберет в Украину до 25 иностранцев. В частности, к Украине за помощью в эвакуации своих граждан из Китая обратились правительства Израиля, Норвегии, Черногории, Панамы, Коста-Рики, Испании, Эквадора, Аргентины и Доминиканской республики. Перед отправкой всех пассажиров проверят на наличие симптомов респираторной болезни. На борт допустят только полностью здоровых людей. Еще одна проверка ждет их в Киеве.

Вместе с членами экипажа и водителями из Китая в Украину прибудут около 100 человек, все они будут помещены на карантин. Согласно международной практике и рекомендациям ВОЗ по эвакуации, к ним применят одинаковые правила карантинизации, в частности, всех эвакуируют в одно место. Лишь после того, как завершится срок карантина, иностранцы смогут уехать домой, подчеркнула глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Объект, куда доставят на карантин прибывших из Китая, будет охранять полиция и подразделения Нацгвардии. В то же время Скалецкая отказалась рассекретить, куда именно доставят эвакуированных граждан, ограничившись ответом, что сейчас подбираются несколько вариантов их размещения.