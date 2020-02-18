У МОЗ «порадували»: Ми не останні, Колумбія забиратиме своїх із Китаю ще пізніше. Фото: Канал 360

https://racurs.ua/ua/n133918-u-moz-poraduvaly-my-ne-ostanni-kolumbiya-zabyratyme-svoyih-iz-kytau-sche-piznishe-video.html

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Коронавірус, який лютує в Китаї і поширився далеко за його межі, поки що оминає Україну — на щастя, на території нашої держави не зареєстровано жодного випадку захворювання на вірус SARS-Cov-2. Однак в епіцентрі епідемії — у китайському місті Ухань перебувають наші співгромадяни, яких після двох тижнів обіцянок нарешті евакуюватимуть.

Літак Boeing 737−700 вилетить із Києва в ніч на 19 лютого, а саме о 2.50. Рейс через Алмати виконуватиме компанія SkyUp (Скайап). Прибуття борту з евакуйованими із Китаю українцями очікується в аеропорту «Бориспіль» у четвер, 20 лютого, о 8.00 ранку, повідомили сьогодні на брифінгу представники Міністерства охорони здоров’я та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з озвученими сьогодні даними, в Ухані перебувають 84 українці, з них лише 49 зголосилися на евакуацію.

Крім того, літак забере до України до 25 іноземців. Зокрема, до України по допомогу в евакуації своїх громадян із Китаю звернулися уряди Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Панами, Коста-Ріки, Іспанії, Еквадору, Аргентини і Домініканської республіки. Перед відправленням усіх пасажирів перевірять на наявність симптомів респіраторної хвороби. На борт пускатимуть лише цілком здорових осіб. Ще одна перевірка чекає на них у Києві.

Разом із членами екіпажу та водіями з Китаю до України прибудуть близько 100 осіб, яких буде поміщено на карантин. Згідно з міжнародною практикою та рекомендаціями ВООЗ щодо евакуації, до них застосують однакові правила карантинізації, зокрема, всіх евакуюють в одне місце. Лише після того, як завершиться термін карантину, іноземці зможуть поїхати додому, наголосила глава МОЗ Зоряна Скалецька.

Об'єкт, де перебуватимуть прибулі з Китаю, охоронятиме поліція та підрозділи Нацгвардії. Водночас Скалецька відмовилася розсекретити, куди саме доставлять евакуйованих громадян, обмежившись відповіддю, що наразі підбираються кілька варіантів їх розміщення.