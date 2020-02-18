Мій тато загинув на Майдані, смерть - частина мого життя: спогади доньки про Героя Небесної сотні / Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n133916-miy-tato-zagynuv-na-maydani-smert-chastyna-mogo-jyttya-spogady-donky-pro-geroya-nebesnoyi.html

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Сергій Дідич — Герой України, учасник Революції гідності родом з Івано-Франківської області, загинув «чорного вівторка» 18 лютого 2014 року, коли разом зі своєю сотнею стримував атаку «Беркуту» у Кріпосному провулку. Сьогодні спогади про батька оприлюднила у Фейсбук його дочка Ірина.

А ви знаєте, що у мене тато загинув? Шість років тому. В Києві. На Майдані… Я була дитиною, коли його вбили. Мені було 12. Того дня я повернулася зі школи додому. Робила уроки. Дивилася прямі трансляції з Майдану. Вогонь. Колеса. Крик. І гордилася своїми батьками, що вони там, — написала Ірина.

За її словами, про смерть говорити незручно. Ірина написала, що вона плаче, коли говорять про жертовність, «дегероїзують», б’ються за соцдопомогу і відпускають «беркутівців» до Росії.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року почалася найкривавіша фаза Революції гідності, яка тривала до 21 лютого. Внаслідок штурму Майдану силовики почали стріляти в активістів. Тієї ночі загинули десятки людей, а тодішній президент Віктор Янукович втік з України. Всю ніч на 19 лютого тривав штурм позицій протестувальників на Майдані — силовики тиснули з боку вулиці Інститутської та Європейської площі.