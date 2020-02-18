Реінтеграція Донбасу: Сивохо переніс старт «платформи примирення і єдності», фото — Без Табу

https://racurs.ua/ua/n133915-syvoho-perenis-start-platformy-prymyrennya-i-iednosti-iz-donbasom.html

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Радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо відтермінував старт Національної платформи примирення і єдності.

Про це держчиновник написав у себе у Фейсбук, назвавши причиною такого кроку «цинічну провокацію» на Донбасі в районі Золотого, яку організували, щоб «зірвати мирні ініціативи».

Ми сумнівалися і зважували «за і проти», але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно, — написав радник секретаря РНБО.

Він уточнив, що йдеться не про скасування, а перенесення початку роботи платформи. Дату проведення презентації Сивохо обіцяв повідомити згодом.

Про Нацплатформу примирення і єдності відомо небагато. Вона начебто покликана об'єднати громадські ініціативи та державні програми. У відеоанонсі, який вчора оприлюднив Сивохо, президент Володимир Зеленський закликає громадянське суспільство ініціювати масштабний національний діалог щодо Донбасу.

У листопаді минулого року Сивохо розповідав, що для розробки платформи «залучаються іноземні фахівці, у яких є практичний досвід припинення воєнних конфліктів».

Нагадаємо, що п’ять років тому у ці дні тривала Дебальцівська операція, а шість років тому, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, почалася найкривавіша фаза Революції гідності, яка тривала до 21 лютого. Внаслідок штурму Майдану силовики почали стріляти в активістів.

Сьогодні вранці росіяни вдарили по позиціях Збройних сил України на Луганщині.