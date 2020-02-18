Війна на Донбасі: в Рябошапки розслідуватимуть сьогоднішні обстріли на передовій, фото — "Кореспондент"

https://racurs.ua/ua/n133912-v-ryaboshapky-rozsliduvatymut-sogodnishni-obstrily-na-peredoviy.html

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Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом обстрілів позицій підрозділів Збройних сил, які сталися вранці 18 лютого.

Обстріли здійснили збройні формування РФ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний Луганської області. Провадження відкрили за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

У відомстві Рябошапки заявили, що окупанти обстрілювали українські позиції із забороненого мінськими угодами озброєння, а саме мінометами калібру 120 мм, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Досудове розслідування у цьому провадженні здійснює СБУ.

Нагадаємо, що внаслідок нападу на позиції ЗСУ сьогодні загинув один українский військовий, четверо отримали поранення.