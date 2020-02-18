Бої на Донбасі: ЄС закликав РФ втихомирити бойовиків

Євросоюз. Фото: Евразія.Експерт

https://racurs.ua/ua/n133907-boyi-na-donbasi-ies-zaklykav-rf-vtyhomyryty-boyovykiv.html

Ракурс

Євросоюз висловив занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі після сьогоднішньої атаки проросійських бойовиків і звернувся до Російської Федерації. ЄС закликає РФ скористатися своїм впливом на незаконні збройні формування для припинення вогню і недопущення подібних провокацій.

Про це повідомляє «Укрінформ».

У зверненні сказано, що сьогоднішня спроба наступу, яка була зроблена з боку військових формувань підтримуваних Росією, суперечить досягнутим мінським угодами і веде до ескалації конфлікту на Донбасі.

Також в ЄС зазначили, що лише виконання мінських домовленостей, які були узгоджені під час «нормандського саміту» в Парижі, є головним фактором вирішення конфлікту на Донбасі.

В ЄС додали, що дуже сподіваються на те, що Росія скористається своїм впливом на бойовиків, щоб не допустити повторних інцидентів.