Кадр з фільму «8 перших побачень»

https://racurs.ua/ua/n133905-film-iz-zelenskym-u-2019-roci-potrapyv-do-pereliku-zaboronenyh-v-ukrayini-video.html

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Державне агентство України з питань кіно у 2019 році заборонило демонструвати та розповсюджувати п’ять фільмів.

Одним із них була кінострічка «8 перших побачень», одну з головних ролей у якій зіграв чинний президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у переліку заборонених фільмів за 2019 рік, опублікованому на сайті Держкіно.

Зеленський також був одним із продюсерів та сценаристів цієї кінострічки.

Причиною заборони фільму вказана участь у ній російської кіноактриси Катерини Варнави.

Зазначається, що стрічка потрапила до переліку заборонених на підставі відповідного звернення СБУ.

Також у 2019 році за зверненням СБУ були заборонені фільми «Мачете» (за роль у ньому Стівена Сігала) та «Бешкетники із Тімпельбаха», у якому зіграв Жерар Депардьє.

Крім того, на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів, у 2019 році були заборонені російські кінострічки «Я так не думаю» та «Стріла».

Нагадаємо, у січні Держкіно очолила чиновниця, яка раніше займалася аграрними питаннями.