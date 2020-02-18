Україна порушить питання ескалації на Донбасі на засіданні Радбезу ООН. Фото: rudenko.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n133903-ukrayina-na-sogodnishnomu-zasidanni-radbezu-oon-porushyt-pytannya-eskalaciyi-na-donbasi.html

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Україна порушить питання ескалації конфлікту на Донбасі на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН.

Українська сторона підніме питання бойових дій поблизу населеного пункту Золоте в Луганській області, оскільки сьогодні проросійські бойовики підступно атакували позиції військовослужбовців операції Об'єднаних сил. Про це 18 лютого заявив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на власній сторінці у Facebook.

Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні, — йдеться в повідомленні.

Відомо, що делегацію з України на засіданні Радбезу ООН очолюватиме заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Нагадаємо, сьогодні вранці під Золотим проросійські терористи атакували позиції військовослужбовців ООС із забороненої мінськими угодами зброї. Внаслідок бойових дій загинув один боєць ЗСУ, четверо дістали поранення. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку цинічною провокацією, але запевнив, що такі дії окупантів не змінять курсу України на припинення війни.