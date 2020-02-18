Украина поднимет вопрос эскалации на Донбассе на заседании Совбеза ООН. Фото: rudenko.kiev.ua

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Украина поднимет вопрос эскалации конфликта на Донбассе на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН.

Украинская сторона поднимет вопрос боевых действий вблизи населенного пункта Золотое в Луганской области, поскольку сегодня пророссийские боевики коварно атаковали позиции военнослужащих операции Объединенных сил. Об этом 18 февраля заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на собственной странице в Facebook.

Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня, — говорится в сообщении.

Известно, что делегацию Украины на заседании Совбеза ООН будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Напомним, сегодня утром под Золотым пророссийские террористы атаковали позиции военнослужащих ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия. Вследствие боевых действий погиб один боец ВСУ, четверо получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку циничной провокацией, но заверил, что такие действия оккупантов не изменят курс на прекращение войны.