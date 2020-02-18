Кристиан Вершютц. Фото: DW

https://racurs.ua/n133902-avstriyskiy-prorossiyskiy-jurnalist-prisutstvoval-na-brifinge-genshtaba-video.html

Ракурс

Австрийский журналист Кристиан Вершютц, который является автором материалов, дискредитирующих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), присутствовал на брифинге Генштаба.

Вершютц известен своей пророссийской позицией и неоднократно в своих репортажах пытался отрицать российскую агрессию на Донбассе, пишет 5 канал.

Материалы журналиста также выходили на пропагандистском российском телеканале Russia Today. В связи с этим СБУ запретила Вершютцу въезжать на территорию Украины, но весной 2019 года данный запрет был аннулирован.

Это и позволило российскому пропагандисту австрийского происхождения попасть на брифинг, в котором принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Австриец даже смог задать вопрос начальнику Генштаба относительно потерь ВСУ за первые два месяца 2020 года.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала Вершютца австрийским коллегой и предоставила пророссийскому журналисту слово.