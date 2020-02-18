Австрийский пророссийский журналист присутствовал на брифинге Генштаба (ВИДЕО)https://racurs.ua/n133902-avstriyskiy-prorossiyskiy-jurnalist-prisutstvoval-na-brifinge-genshtaba-video.htmlРакурс
Австрийский журналист Кристиан Вершютц, который является автором материалов, дискредитирующих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), присутствовал на брифинге Генштаба.
Вершютц известен своей пророссийской позицией и неоднократно в своих репортажах пытался отрицать российскую агрессию на Донбассе, пишет 5 канал.
Материалы журналиста также выходили на пропагандистском российском телеканале Russia Today. В связи с этим СБУ запретила Вершютцу въезжать на территорию Украины, но весной 2019 года данный запрет был аннулирован.
Это и позволило российскому пропагандисту австрийского происхождения попасть на брифинг, в котором принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.
Австриец даже смог задать вопрос начальнику Генштаба относительно потерь ВСУ за первые два месяца 2020 года.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала Вершютца австрийским коллегой и предоставила пророссийскому журналисту слово.