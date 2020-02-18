Крістіан Вершютц. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n133902-avstriyskyy-prorosiyskyy-jurnalist-buv-prysutniy-na-bryfingu-genshtabu-video.html

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Австрійський журналіст Крістіан Вершютц, який є автором матеріалів, які дискредитують військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ), був присутній на брифінгу Генштабу.

Вершютц відомий своєю проросійською позицією і неодноразово у своїх репортажах намагався заперечувати російську агресію на Донбасі, пише «5 канал».

Матеріали журналіста також виходили на пропагандистському російському телеканалі Russia Today. У зв’язку з цим СБУ заборонила Вершютцу в’їжджати на територію України, але весною 2019 року дана заборона була анульована.

Це і дозволило російському пропагандисту австрійського походження потрапити на брифінг, у якому приймав участь президент України Володимир Зеленський.

Австрієць навіть зміг поставити запитання начальнику Генштабу щодо втрат ЗСУ за перші два місяці 2020 року.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель назвала Вершютца австрійським колегою і надала проросійському журналісту слово.