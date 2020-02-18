Через спалах коронавірусу виник дефіцит хірургічних масок, фото: Pexels

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У Японії з госпіталю у місті Кобе викрали 6 тис. хірургічних масок, котрі перебували у 120 упаковках.

Країна наразі відчуває дефіцит таких масок у зв’язку з поширенням нового китайського коронавірусу SARS-CoV-2, випадки інфікування яким фіксуються і в Японії, повідомляє телеканал NHK.

Зникнення масок було виявлене у четвер. Маски зберігалися в технічному приміщенні на третьому поверсі лікарні, яке зазвичай зачинене. Ще 3 лютого, під час здійснюваної в лікарні перевірки, жодних порушень не було виявлено.

У лікарні зазначають, що для персоналу масок на складі ще вистачить.

Медики наголошують, що маски не захищають від коронавірусу. Їх потрібно одягати людям, які вже захворіли, щоб знизити ризик зараження інших людей.

Нагадаємо, минулого тижня в японському Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в країні склалася ситуація, за якої способи зараження новим коронавірусом неможливо відстежити.