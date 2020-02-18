Китайський коронавірус: SARS-Cov-2 атакував Сінгапур та Японію, на лайнері Diamond Princess захворіли півтисячі осіб, скріншот BNO

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Кількість заражених новим китайським коронавірусом у Сінгапурі перевищила 80 осіб, впродовж доби його діагностували у 88 пасажирів та членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.

Про збільшення випадків інфікування новим вірусом у Сінгапурі розповіли у релізі Міністерства охорони здоров’я країни.

Серед захворілих, зокрема, є 38-річна жінка, яка працює в центральній лікарні Національного університету. Четверо громадян Сінгапуру перебувають у критичному стані.

У Японії сьогодні відзвітували про сім нових випадків коронавірусу: три в Токіо (всього у столиці зареєстровано 22 випадки, причому троє людей захворіли на пневмонію), три — у префектурі Вакаяма і один — у префектурі Айчі. Коронавірус знайшли і у водія таксі в Токіо, повідомляє BNO.

Одним із джерелом збільшення заражених новим коронавірусом залишається лайнер Diamond Princess, який стоїть на карантині біля Йокогами. Сьогодні японські медики оголосили про те, що коронавірус діагностували ще у 88 пасажирів Diamond Princess.

Загальна кількість заражених на лайнері, таким чином, досягла 542 чоловік. Саме на Diamond Princess діагностували SARS-Cov-2 в громадянина РФ. Його дружину відправили до лікарні через ризик зараження, повідомили у Фейсбук Посольства Росії в Японії.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, з Уханя планують евакуювати українців. Спеціальний літак відправиться в Ухань 18 лютого, а повернеться в Україну в четвер, 20 лютого. Водночас будуть евакуйовані тільки здорові громадяни, у яких немає ознак інфікування коронавірусом.