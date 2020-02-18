Китайский коронавирус: SARS-Cov-2 атаковал Сингапур и Японию, на лайнере Diamond Princess заболели полтысячи человек, скриншот BNO

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Количество зараженных новым китайским коронавирусом в Сингапуре превысило 80 человек, в течение суток его диагностировали у 88 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Об увеличении случаев инфицирования новым вирусом в Сингапуре рассказали в релизе Министерства здравоохранения страны.

Среди заболевших, в частности, есть 38-летняя женщина, которая работает в центральной больнице Национального университета. Четверо граждан Сингапура находятся в критическом состоянии.

В Японии сегодня отчитались о семи новых случаях коронавируса: три в Токио (всего в столице зарегистрировано 22 случая, причем три человека заболели пневмонией), три — в префектуре Вакаяма и один — в префектуре Айчи. Коронавирус нашли и у водителя такси в Токио, сообщает BNO.

Одним из источником увеличения зараженных новым коронавирусом остается лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы. Сегодня японские медики объявили о том, что коронавирус диагностировали еще у 88 пассажиров Diamond Princess.

Общее количество зараженных лайнере, таким образом, достигло 542 человек. Именно на Diamond Princess диагностировали SARS-Cov-2 у гражданина РФ. Его жену отправили в больницу из-за риска заражения, сообщили в Фейсбук Посольства России в Японии.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, из Уханя планируют эвакуировать украинцев. Специальный самолет отправится в Ухань 18 февраля, а вернется в Украину в четверг, 20 февраля. В то же время будут эвакуированы только здоровые граждане, у которых нет признаков инфицирования коронавирусом.