Руслан Рябошапка прокомментировал слухи об отставке. Фото: newsone

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Ракурс

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, в ближайшее время может уйти в отставку.

Руководитель Офиса генпрокурора недавно вернулся со встречи на Банковой и сообщил ближнем кругу сотрудников, что он в ближайшее время уйдет в отставку. Поводом визита в Офис президента, где Владимир Зеленский заявил Рябошапке о неудовлетворительной работе, стало письмо генерального прокурора в Верховную Раду с требованием не голосовать за президентский законопроект о ворах в законе. Об этом 18 февраля сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в Facebook.

Во время встречи, Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам Порошенко, а также — по моим сведениям — предоставил доказательства продажи окружением Генпрокурора ряда уголовных дел. После чего Рябошапка упал духом, и провел встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты, — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уже заявили, что информация о кадровых изменениях в ОГ ложная. У Рябошапки утверждают, что такие действия направлены на то, чтобы сместить с должностей руководство Офиса генпрокурора и помешать реформе прокуратуры.

Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобны. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности, — цитирует пресс-служба Рябошапку.

Напомним, 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора. Он создан на месте Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидирована в рамках реформы ГПУ.