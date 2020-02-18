Руслан Рябошапка прокоментував чутки про відставку. Фото: newsone

https://racurs.ua/ua/n133899-ryaboshapka-nazvav-provokaciieu-zayavy-pro-yogo-pryydeshnu-vidstavku.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України, найближчим часом може піти у відставку.

Очільник Офісу генпрокурора нещодавно повернувся із зустрічі на Банковій і повідомив близькому колу співробітників, що він найближчим часом піде у відставку. Приводом візиту в Офісу президента, де Володимир Зеленський заявив Рябошапці про незадовільну роботу, став лист генерального прокурора до Верховної Ради з вимогою не голосувати за президентський законопроект про злодіїв у законі. Про це 18 лютого повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський у Facebook.

Під час зустрічі, Зеленський згадав Рябошапці провальну роботу у справах Порошенка, а також — за моїми відомостями — надав докази продажу оточенням Генпрокурора низки кримінальних справ. Після чого Рябошапка впав духом, і провів зустріч зі своїм найближчим оточенням, де повідомив про звільнення і попросив всіх зачистити хвости, — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора вже заявили, що інформація щодо кадрових змін в ОГ неправдива. У Рябошапки стверджують, що такі дії спрямовані на те, що б змістити з посад керівництво Офісу генпрокурора та завадити реформі прокуратури.

Це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними. Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки, — цитує прес-служба Рябошапку.

Нагадаємо, 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він створений на місці Генеральної прокуратури України, яка ліквідована в рамках реформи ГПУ.