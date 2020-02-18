Бойовики на Донбасі стріляли з забороненої зброї. Фото: ООС

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Обстріл на Донбасі вранці 18 лютого вівся бойовиками з використанням забороненої мінськими угодами зброї. Українські позиції були обстріляні поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та хутора Вільний.

Бойовики використовували заборонені артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію калібру 152 мм. Окрім того, вони випустили 164 міни з мінометів калібру 120 мм і 44 міни з 82-мм мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Також бойовики ЛДНР вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В районі Новотошківського вони здійснили 56 пострілів з танкового зброї. Окрім того, повідомляється, що в районі зіткнення працювали диверсійно-розвідувальні групи противника.

У Сполучених Штатах Америки тим часом знову висловили «глибоку стурбованість» у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі. США «наполегливо закликали» Росію дотримуватися мінських та нормандських угод. Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні в Facebook.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що напад бойовиків ЛДНР почався близько 5 ранку. Вони відкрили вогонь з усіх артилерійських систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Внаслідок бою був убитий один український військовий, ще троє поранені та двоє контужені. Втрати бойовиків — четверо загиблих і шість поранених. Зараз українські позиції перебувають під контролем військ України.