Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного оружия. Фото: ООС

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Обстрел на Донбассе утром 18 февраля проводился боевиками из запрещенного минскими соглашениями оружия. Украинские позиции были обстреляны вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный.

Боевики использовали запрещенные артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм. Кроме того, они выпустили 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Также боевики ЛДНР вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотрошковского они осуществили 56 выстрелов из танкового оружия. Кроме того, сообщается, что в районе столкновения работали диверсионно-разведывательные группы противника.

В Соединенных Штатах Америки тем временем снова выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с обострением ситуации на Донбассе. США «настойчиво призвали» Россию соблюдать минские и нормандские соглашения. Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что нападение боевиков ЛДНР началось около 5 утра. Они открыли огонь из всех артиллерийских систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. В результате боя был убит один украинский боец, еще трое ранены и двое контужены. Потери боевиков — четверо погибших и шесть раненых. Сейчас украинские позиции находятся под контролем войск Украины.