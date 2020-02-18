Из-за вспышки коронавируса возник дефицит хирургических масок, фото: Pexels

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Ракурс

В Японии из госпиталя в городе Кобе похитили 6 тыс. хирургических масок, которые находились в 120 упаковках.

Страна сейчас испытывает дефицит таких масок в связи с распространением нового китайского коронавируса SARS-CoV-2, случаи инфицирования которым фиксируются и в Японии, сообщает телеканал NHK.

Исчезновение масок было обнаружено в четверг. Маски хранились в техническом помещении на третьем этаже больницы, которое обычно закрыто. Еще 3 февраля, во время осуществляемой в больнице проверки, никаких нарушений не было обнаружено.

В больнице отмечают, что для персонала масок на складе еще хватит.

Медики отмечают, что маски не защищают от коронавируса. Их нужно одевать людям, которые уже заболели, чтобы снизить риск заражения других людей.

На прошлой неделе в японском Министерстве здравоохранения заявили, что в стране сложилась ситуация, при которой способы заражения новым коронавирусом невозможно отследить.