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Ракурс
Кадр из фильма «8 первых свиданий»

Фильм с Зеленским в 2019 году попал в список запрещенных в Украине (ВИДЕО)

18 фев 2020, 16:17
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Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрировать и распространять пять фильмов.

Одним из них была кинолента «8 первых свиданий», одну из главных ролей в которой сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в перечне запрещенных фильмов за 2019 год, опубликованном на сайте Госкино.

Зеленский также был одним из продюсеров и сценаристов этой киноленты.

Причиной запрета фильма указано участие в нем российской киноактрисы Екатерины Варнавы.

Отмечается, что лента попала в перечень запрещенных на основании соответствующего обращения СБУ.

Также в 2019 году по обращению СБУ были запрещены фильмы «Мачете» (за роль в нем Стивена Сигала) и «Сорванцы из Тимпельбаха», в котором сыграл Жерар Депардье.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, в 2019 году были запрещены российские киноленты «Я так не думаю» и «Стрела».

Напомним, в январе Госкино возглавила чиновница, которая ранее занималась аграрными вопросами.

Источник: Ракурс


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