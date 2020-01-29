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Главой Госкино стала чиновница-аграрий. Фото: Запорожская ОГА

Кинодива: главой Госкино стала чиновница-аграрий

29 янв 2020, 14:40
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Главой Госкино назначена Марина Кудерчук. Ранее она работала заместителем главы Запорожской облгосадминистрации и руководила департаментами экологии и природных ресурсов, а также агропромышленного развития.

Правительство назначило Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино в среду, 29 января. О назначении нового главы ведомства сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

Марина Кудерчук заменила на посту главы Госкино Филиппа Ильенко, который подал в отставку в августе 2019 года после пяти лет работы в ведомстве. До работы замглавы Запорожской ОГА она девять месяцев возглавляла киноконцертный зал имени Довженко в Запорожье, а до того около двух лет работала замглавы этого же концертного зала.

Карьера Кудерчук, которой 40 лет, складывалась по-разному. Сначала она была налоговым инспектором в Государственной налоговой инспекции Запорожской области, позже была главным налоговым инспектором в Государственной налоговой администрации Запорожской области. После этого пошла работать в Департамент экологии и природных ресурсов Запорожской облгосадминистрации.

Оттуда Кудерчук ушла в Государственную экологическую инспекцию и только потом стала работать в киноконцертном зале им. Довженко.

Ранее сообщалось, что Алексей Кирющенко, который был режиссером сериала «Слуга народа», изъявил желание стать председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино.


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