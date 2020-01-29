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Головою Держкіно стала чиновниця-аграрій. Фото: Запорізька ОДА

Кінодива: головою Держкіно стала чиновниця-аграрій

29 січ 2020, 14:40
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Головою Держкіно призначена Марина Кудерчук. Раніше вона працювала заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації та керувала департаментами екології та природних ресурсів, а також агропромислового розвитку.

Уряд призначив Кудерчук головою Державного агентства з питань кіно в середу, 29 січня. Про призначення нового голови відомства повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в своєму Telegram-каналі.

Марина Кудерчук замінила на посаді голови Держкіно Філіпа Іллєнко, який подав у відставку в серпні 2019 року після п’яти років роботи у відомстві. До роботи заступником голови Запорізької ОДА вона дев’ять місяців очолювала кіноконцертний зал імені Довженка в Запоріжжі, а до того близько двох років працювала заступником голови цього ж концертного залу.

Кар'єра Кудерчук, якій 40 років, складалася по-різному. Спочатку вона була податковим інспектором в Державній податковій інспекції Запорізької області, пізніше була головним податковим інспектором в Державній податковій адміністрації Запорізької області. Після цього пішла працювати в Департамент екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації.

Звідти Кудерчук пішла до Державної екологічної інспекції і тільки потім стала працювати в кіноконцертному залі ім. Довженка.

Раніше повідомлялося, що Олексій Кірющенко, котрий був режисером серіалу «Слуга народу», виявив бажання стати головою Державного агентства України з питань кіно.


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