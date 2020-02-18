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Евросоюз. Фото: Евразия.Эксперт

Бои на Донбассе: ЕС призвал РФ утихомирить боевиков

18 фев 2020, 16:44
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Евросоюз выразил озабоченность обострением обстановки на Донбассе после сегодняшней атаки пророссийских боевиков и обратился к Российской Федерации. ЕС призывает РФ воспользоваться своим влиянием на незаконные военизированные формирования для прекращения огня и недопущения подобных провокаций.

В обращении сказано, что сегодняшняя попытка наступления, которая была предпринята со стороны военных формирований, поддерживаемых Россией, противоречит достигнутым минским соглашениям и ведет к эскалации конфликта на Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».

Также в ЕС отметили, что лишь выполнение минских договоренностей, которые были согласованы во время «нормандского саммита» в Париже, является главным фактором разрешения конфликта на Донбассе.

В ЕС добавили, что очень надеются на то, что Россия воспользуется своим влиянием на боевиков, чтобы не допустить повторных инцидентов.


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