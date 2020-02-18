Война на Донбассе: у Рябошапки расследовать сегодняшние обстрелы на передовой., Фото - "Корреспондент"

https://racurs.ua/n133912-u-ryaboshapki-budut-rassledovat-segodnyashnie-obstrely-na-peredovoy.html

Ракурс

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту обстрелов позиций подразделений Вооруженных сил, произошедших утром 18 февраля.

Обстрелы совершили вооруженные формирования РФ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный Луганской области. Производство открыли по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

В ведомстве Рябошапки заявили, что оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями вооружения, а именно минометами калибра 120 мм, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Досудебное расследование в этом производстве осуществляет СБУ.

Напомним, что в результате нападения на позиции ВСУ сегодня погиб один украинский военный, четверо получили ранения.