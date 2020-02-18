Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 19 февраля ожидается облачная с прояснениями. Осадки в виде дождя стоит ожидать в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Ночью температура воздуха ожидается от 2° мороза до 4° тепла в южных областях, днем прогнозируют 5−11° тепла. Ветер прогнозируют юго-западный и северо-западный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 февраля прогнозируется теплая, солнце будет выглядывать из-за облаков. Температура воздуха ночью 1−3° тепла, а днем от 6−8° выше нуля.

Во Львове завтра без существенных осадков. Столбики термометров ночью от 0° до 2° мороза, днем 7−9° тепла.

В Одессе в среду ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха 2−4° тепла, днем 9−11° тепла.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха 1−3° тепла, днем 7−9° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки ночью дождь, днем — без осадков. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 5−7° тепла.

В Карпатах 19 февраля ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 2° мороза, днем 7−10° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 17 февраля в Киеве установили температурный рекорд. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этот день среднесуточная температура в Киеве составила +4,8°. До этого самая теплая погода в этот день была зафиксирована в 2019 году.