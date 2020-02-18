Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 19 лютого очікується хмарна з проясненнями. Опадів у виді дощу варто чекати в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.

Вночі температура повітря очікується від 2° морозу до 4° тепла в південних областях, вдень прогнозують 5−11° тепла. Вітер прогнозують південно-західний та північно-західний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 лютого прогнозується тепла, сонце виглядатиме з-за хмар. Температура повітря вночі 1−3° тепла, а вдень від 6−8° вище нуля.

У Львові завтра без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі від 0° до 2° морозу, вдень 7−9° тепла.

В Одесі у середу очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря від 2−4° тепла, вдень 9−11° тепла.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря 1−3° тепла, вдень 7−9° вище нуля.

У Харкові найближчої доби вночі дощ, вдень — без опадів. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень 5−7° тепла.

У Карпатах 19 лютого очікується хмарна погода. Температура повітря вночі від 2° тепла до 2° морозу, вдень 7−10° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 17 лютого в Києві встановили температурний рекорд. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, цього дня середньодобова температура в Києві склала +4,8°. До цього найтепліша погода в цей день була зафіксована в 2019 році.