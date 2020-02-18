РНБО назвала суму державного оборонного замовлення у 2020 році

https://racurs.ua/ua/n133910-rnbo-finansovyy-resurs-na-oboronu-i-bezpeku-ukrayiny-zbilsheno-do-245-8-mlrd-grn.html

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Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського сьогодні ухвалила основні показники державного оборонного замовлення на найближчі три роки. Також уряду доручили внести на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо створення умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансової підтримки підприємств ОПК.

Цьогоріч вдалося збільшити фінансовий ресурс на оборону і безпеку держави до 245,8 млрд грн, що майже на 30 млрд грн більше, ніж у 2019 році, — йдеться у повідомленні РНБО.

У розпорядження силового блоку також виділять додатково 10 млрд грн під державні гарантії. Ці кошти використовуватимуться на підвищення обороноздатності і безпеки держави. В РНБО наголосили, що такий обсяг держгарантій українські військові отримають вперше.

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання державного оборонного замовлення передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн (братимуть участь 14 держзамовників). Відомо, що 1,7 млрд грн спрямують на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За підсумками розгляду питання Кабміну доручено затвердити цей документ з урахуванням пропозицій щодо його доопрацювання з метою підвищення бойових спроможностей Збройних сил України та розвитку сил стримування.

Нагадаємо, РНБО України запропонувала для затвердження Зеленський проект нової стратегії нацбезпеки і оборони «Безпека людини — безпека країни». Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вперше у центрі подібного документа опинилася людина, її життя, здоров’я, гідність, недоторканність і безпека. Найвищим пріоритетом і головним завданням стратегії є встановлення миру як запоруки розвитку країни.