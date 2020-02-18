Марихуану заборонять купувати туристам в Амстердамі, фото — NL

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Ракурс

Влада Амстердама має намір заборонити туристам купувати марихуану в місцевих кофешопах. Метою такого кроку в мерії назвали «встановлення балансу між запитом туристів і якістю життя місцевого населення».

Уряд вирішив посилити правила після нещодавнього опитування серед туристів. Більшість з них відповіли, що вирішили відвідати столицю Нідерландів, аби спробувати канабіс в місцевих кафе, повідомляє CNN.

В останні роки Амстердам все частіше намагається боротися з надмірним потоком туристів, деякі з яких порушують спокій городян. У липні 2019 року мер міста Фемке Халсема припустила, що кофешопи можуть поставити під загрозу якість життя населення.

Уряд Нідерландів ще з 2012 року планував заборонити продаж марихуани іноземцям. Тодішній мер Амстердама заявляв, що не буде забороняти іноземним туристам купувати і курити марихуану в знаменитих кофешопах міста.

Під час опитування, яке провели у серпні 2019 року, у 1100 іноземців, які відвідували амстердамський район «червоних ліхтарів», запитали, чи погодяться вони сплачувати вступний внесок за відвідування цієї частини міста. 32% відповіли, що припинять приходити в район, якщо влада запровадить плату за вхід, а 44% відповіли, що відвідуватимуть його рідше.

Опитування засвідчило, що міські кафешопи, у яких можна курити марихуану, мають більшу привабливість для туристів, ніж район «червоних ліхтарів». Лише 1% опитаних вказали, що проституція є основною причиною їхнього візиту в місто, а 72% сказали, що відвідали кафешоп під час свого перебування в Амстердамі.

Нові правила запроваджуються з 1 квітня 2020 року. Спочатку екскурсійним групам заборонять проходити повз вікна «червоного світла» після 22.00, а також затримуватися у місцях, в яких можливе виникнення тисняви.

«Ракурс» розповідав, що Амстердам запровадив новий податок для туристів. З 2020 року іноземці платять за кожну ніч перебування додатково по 3 євро.