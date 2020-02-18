Резонансну справу «діамантових прокурорів» передали до Оболонського райсуду Києва

https://racurs.ua/ua/n133908-spravu-diamantovyh-prokuroriv-peredaly-do-inshogo-sudu.html

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Кримінальне провадження щодо так званих «діамантових прокурорів» найближчим часом передадуть із Голосіївського райсуду Києва, де вона розглядалася, до Оболонського райсуду столиці.

Відповідне рішення за клопотанням Офісу генпрокурора України (ОГУ) ухвалив сьогодні Київський апеляційний суд через неефективність його судового розгляду і порушення розумних строків. Про це повідомляє прес-служба ОГУ.

Зазначається, що цю справу до суду передали ще у січні 2016 року.

Фігурантами справи «діамантових прокурорів» є колишні заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць та перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакін. Їм інкримінують правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У липні 2015 року під час обшуку в них, зокрема, вилучили діаманти на півмільйона гривень.

Голосіївський райсуд Києва почав розглядати цю справу по суті 21 березня 2016 року.

30 вересня 2019 року цей суд задовольнив клопотання Генпрокуратури та

ухвалив рішення передати цю резонансну справу до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Однак ВАКС у листопаді вирішив повернути її до Голосіївського райсуду.

Нагадаємо, торік правоохоронці спростували, що застрелений у березні 2019 року в Києві ювелір Сергій Кисельов був свідком у справі «діамантових прокурорів».